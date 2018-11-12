12 ноября 2018, понедельник

Песков объяснил, почему Назарбаев отказался проходить с Путиным мимо стенда с Керченским мостом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Казахстан не признает

Казахстан не признает "присоединение" Россией Крыма

В Кремле заявили, что администрация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева специально попросила, чтобы в ходе его совместного с российским коллегой Владимиром Путиным посещения туристической выставки в казахстанском Петропавловске маршрут делегаций не проходил возле стенда с Керченским мостом.

Об этом он сказал, комментируя публикации в российских СМИ, которые сообщили, что данное решение было принято в связи с тем, что Астана не признает "присоединение" Россией украинского Крыма, передает УНИАН.

"Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)", - признал спикер Путина.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове