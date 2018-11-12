Песков объяснил, почему Назарбаев отказался проходить с Путиным мимо стенда с Керченским мостом

В Кремле заявили, что администрация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева специально попросила, чтобы в ходе его совместного с российским коллегой Владимиром Путиным посещения туристической выставки в казахстанском Петропавловске маршрут делегаций не проходил возле стенда с Керченским мостом.

Об этом он сказал, комментируя публикации в российских СМИ, которые сообщили, что данное решение было принято в связи с тем, что Астана не признает "присоединение" Россией украинского Крыма, передает УНИАН.

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"Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)", - признал спикер Путина.