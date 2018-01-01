Песков о рукопожатии Путина и саудовского кронпринца: Никогда раньше такого не видел Сегодня, 12:46 43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Мухаммед бин Салман

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал теплое приветствие, которым обменялись Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

По словам Пескова, он никогда раньше не видел, чтобы Путин так тепло здоровался с кем-то из мировых политиков.

"На моей памяти нет", - цитирует Пескова Интерфакс.

Спикер добавил, что на "полях" саммита состоялась весьма содержательная беседа Путина и бин Салмана, помимо вопросов двусторонних отношений также затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК+.

"Поэтому именно исходя из заинтересованности в дальнейшем двусторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне...У российской стороны свои отношения с Саудовской Аравией", - заявил Песков.

Russian President Putin and Saudi Crown Prince bin Salman embrace and laugh at the G20 in Argentina. pic.twitter.com/DtyNK6RwhI — NBC News (@NBCNews) 30 ноября 2018 г.

По данным западных СМИ, бин Салман является заказчиком убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Эр-Рияд отвергает любую причастность руководства страны к убийству журналиста.