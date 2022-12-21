В Кремле отказались называть место на фронте, которое якобы посетил Путин 21 декабря, 12:58 В Кремле заявили, что Путин «посетил зону СВО» после того, как Зеленский прибыл в Бахмут (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался называть место на фронте в Украине, которое, как утверждали в Кремле ранее, посетил Владимир Путин.

Об этом сообщили пропагандистские РИА Новости.

Песков в присущей ему манере заявил, что Кремль не имеет права указывать местоположение штаба войск, задействованных в «спецоперации».

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20 декабря на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут, кремлевская пропаганда сообщила о посещении Путиным «зоны СВО».

При этом, расследователи российского издания Агентство изучили видео с Путиным и пришли к выводу, что диктатор посещал штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Они уточнили, что большой круглый стол из штаба ПВО и интерьера комнаты, в которой он расположен, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский с необъявленным визитом посетил Бахмут Донецкой области — самую горячую точку фронта. Там он встретился с украинскими военными, заявив, что они защищают не только Донбасс, но и всю Украину.

