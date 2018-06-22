Песков допустил возможность встречи Путина с помощником президента США Болтоном

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил возможности встречи главы государства с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который на следующей неделе собирается посетить Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.

"Пока не могу ответить на ваш вопрос. Если такая встреча будет проходить, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков.

Напомним, что в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву, что обсудить возможную встречу Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что 7 июля на полях саммита стран Большой двадцатки (G20) в немецком Гамбурге состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.