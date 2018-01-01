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Что на самом деле произошло в Керченском проливе?

Песков назвал захваченные украинские корабли "вещественными доказательствами"

Сегодня, 13:01
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Россия отбуксировала два малых бронированных катера

Захваченные в Керченском проливе украинские корабли являются вещественными доказательствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем – эти корабли, эти катера являются вещественными доказательствами и имеют отношения к делу, которое сейчас ведется", - сказал он журналистами, пишет УНИАН.

Песков также не ответил на вопрос о местонахождении украинских судов.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Это не входит в поле внимания Кремля. Это скорее прерогатива следственных органов, которые ведут следствие и предъявляют обвинения и нужно обращаться к ним, чтобы узнать. Где они, я не могу сказать, вам нужно обращаться в следственные органы", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что два малых бронированных артиллерийских катера Никополь и Бердянск, которые Россия захватила в Керченском проливе, были отбуксированы из порта оккупированной Керчи в неизвестном направлении.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

 В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными. 

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Керченский пролив Агрессия РФ Дмитрий Песков

Спецтема   Военное положение в Украине

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