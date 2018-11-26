Песков назвал инцидент в Керченском проливе вторжением в российские воды иностранных военных кораблей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в соответствии с действующим законодательством отреагировала на попытку украинских военных кораблей зайти в "российские воды".
По словам Пескова, украинская сторона не реагировала на запросы погранслужбы, как и на предложение воспользоваться услугами лоцмана.
"Речь идет о вторжении в российские воды иностранных военных кораблей", - цитирует Пескова РБК.
Песков добавил, что президенты Владимир Путин и Петр Порошенко по поводу задержания украинских кораблей не контактировали.
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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.
В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.
СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.
Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.
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