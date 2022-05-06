Новая ложь Кремля. Песков заявил, что Польша «угрожает» территориальной целостности Украины 6 мая, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Песков сделал очередное лживое заявление (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Польша якобы «угрожает» территориальной целостности Украины.

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Об этом сообщает Sky News.

«То, что из Польши в последние месяцы исходит очень, очень враждебная риторика… что территориальная целостность Украины может быть под угрозой со стороны Польши — это тоже очевидные факты», — сказал он.

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Посольство США в Украине сообщало, что пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков сыграл ключевую роль в пропагандистских и дезинформационных кампаниях России.

В ведомстве добавили, что Песков этим занимался, чтобы скрыть самые ужасные злодеяния Кремля, включая использование химического оружия и военные удары, от которых погибает мирное население.

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