Песков: Керченский пролив работает без ограничений для украинских судов

В Кремле заявили, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

"Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме. Вы знаете, что иногда по погодным условиям порт Керчи, который играет роль администрации, может принимать решения о регулировании навигации", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Российская Федерация заблокировала проход судов в порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море. По данным Омеляна, через Керченский пролив пропускаются лишь суда, которые направляются в российские порты.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

28 ноября президент Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.