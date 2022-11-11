На фоне бегства армии РФ. Песков начал бредить о том, что Херсонская область «остается частью» России 11 ноября, 12:38 Дома в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На фоне бегства армии РФ из Херсонской области пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков бредит о том, что Херсонская область якобы «остается частью» страны-агрессора.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство ТАСС.

Песков начал бредить о том, что Россия не жалеет, что «приняла в свой состав» Херсонскую область и она «остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений».

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Спикер диктатора отказался комментировать слова экспертов о ситуации вокруг Херсона, но заявил, что война «продолжается».

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское,

Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.