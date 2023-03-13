«Этого нельзя исключать». В Кремле допустили участие Путина в саммите G20 в Индии 13 марта, 16:35 Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин будет участвовать в сентябрьском саммите G20 в Дели.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Этого нельзя исключать», — сказал он.

Однако, по словам Пескова, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

«Но решение пока не принималось», — сказал спикер диктатора.

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Песков заявил, что Россия планирует участвовать в деятельности G20.

Формально Индия пригласила Путина на саммит G-20 9−10 сентября, и в Кремле получили приглашение.



Перед саммитом G20 на Бали в ноябре в Кремле тоже долгое время не давали четкого ответа относительно того, приедет ли туда Путин лично. В конце концов, российский диктатор не принял участия в саммите даже в онлайн-формате. В Кремле оправдывались, что такое решение было связано с графиками Путина и «необходимостью находиться в России».

На Бали вместо Путина тогда приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который столкнувшись с достаточно холодным приемом со стороны стран-участниц G20, сбежал с саммита еще до его завершения. Тогда с ним вели переговоры только представители Индии и Китая.

На недавней встрече министров иностранных дел G20, состоявшейся в начале марта в индийском Нью-Дели, Россия и Китай заблокировали совместное заявление по итогам встречи из-за формулировок о войне России против Украины, согласованных на саммите на Бали.