Провалы российской армии. Песков пофантазировал о том, что РФ снова сможет захватить деоккупированные украинские территории 5 октября, 16:24 Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков пофантазировал о том, что российские оккупанты снова смогут захватить территории, которые от них освободили ВСУ в ходе контрнаступления.

Об этом сообщается пропагандистское информагенство РИА Новости.

У Пескова спросили, нет ли противоречий между словами диктатора о том, что «принятые территории» с «Россией навсегда» и тем, что российские войска отступают из некоторых территорий.

Видео дня

«Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены», — сказал он.

Песков соврал о том, что оккупанты «продолжат советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией».



За последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особо быстрое и мощное наступление на юге.

