Провалы российской армии. Песков пофантазировал о том, что РФ снова сможет захватить деоккупированные украинские территории

5 октября, 16:24
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Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков пофантазировал о том, что российские оккупанты снова смогут захватить территории, которые от них освободили ВСУ в ходе контрнаступления.

Об этом сообщается пропагандистское информагенство РИА Новости.

У Пескова спросили, нет ли противоречий между словами диктатора о том, что «принятые территории» с «Россией навсегда» и тем, что российские войска отступают из некоторых территорий.

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«Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены», — сказал он.

Песков соврал о том, что оккупанты «продолжат советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией».

За последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особо быстрое и мощное наступление на юге.

https://www.youtube.com/watch?v=UBoeBX3rm5g&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дмитрий Песков Война России против Украины

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