Трюдо опубликовал фото знаменитого украинского пса Патрона

11 мая, 12:22
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Пес Патрон (Фото:instagram.com/patron_dsns)

Пес Патрон (Фото:instagram.com/patron_dsns)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал фото знаменитого украинского пса Патрона, который помогает спасателям в разминировании территорий.

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«Познакомьтесь с Патроном. Он уже помог украинским войскам обнаружить более 200 взрывных устройств и помогает обучать детей, как вести себя с минами», — написал премьер.

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По его словам, Канада, как и Патрон, понимает важность разминирования.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1524178432275496961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1524178432275496961%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Ftexts%2F78555-zsu-zvilnyayut-sela-na-harkivshchini-okupanti-prodovzhuyut-shturmuvati-azovstal-a-litva-vpershe-u-sviti-viznala-rosiyu-derzhavoyu-teroristom-den-77-onlayn

«Как и Патрон, мы понимаем важность разминирования. В минувшие выходные мы объявили о финансировании помощи Украине в составлении карты опасностей, повышении осведомленности и проведении работ по разминированию в кратчайшие сроки», — написал он.

https://www.youtube.com/embed/6L06fArdZwY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Джастин Трюдо Война России против Украины Пес Патрон

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