Трюдо опубликовал фото знаменитого украинского пса Патрона 11 мая, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Пес Патрон (Фото:instagram.com/patron_dsns)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал фото знаменитого украинского пса Патрона, который помогает спасателям в разминировании территорий.

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«Познакомьтесь с Патроном. Он уже помог украинским войскам обнаружить более 200 взрывных устройств и помогает обучать детей, как вести себя с минами», — написал премьер.

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По его словам, Канада, как и Патрон, понимает важность разминирования.

«Как и Патрон, мы понимаем важность разминирования. В минувшие выходные мы объявили о финансировании помощи Украине в составлении карты опасностей, повышении осведомленности и проведении работ по разминированию в кратчайшие сроки», — написал он.

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