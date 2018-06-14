"Первый гол Путину". Активисты запустили третий этап глобальной акции в поддержку украинских политзаключенных

Третий этап глобальной акции в поддержку политзаключенных совпал с началом ЧМ-2018 в России

В четверг, 14 июня, в день открытия Чемпионата мира-2018 по футболу в России активисты запустили третий этап глобальной акции в поддержку украинских политзаключенных.

"Сегодня мы забьем первый гол Путину. В день открытия #WorldCup в России мы начинаем свой чемпионат мира. И будем играть за политзаключенных", - отметили организаторы акции.

По их словам, первая цель - это принятие срочной резолюции Европарламента об Олеге Сенцове и других заложниках Кремля.

"Мы сделали всю подготовительную работу. В финальный текст резолюции благодаря друзьям Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации. В 9 утра откроется пленарная сессия. Мы ведем игру против мощного российского лобби в ЕС. Нам важно сыграть командой", - пояснили активисты.

Вторая цель – не допустить, чтобы решение Европарламента прошло мимо внимания мира из-за масштабного футбольного события.

Для этого организаторы акции призвали написать в своем Facebook или Twitter фразу #EuropeanParliament Act Now! Vote for resolution! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #FreeSentsov #WorldCup #WorldCup2018.

Также можно добавить несколько слов от себя. Например, объяснить, почему в день открытия ЧМ-2018 пользователи болеют за украинских политзаключенных.

Ранее Вашингтон присоединился к требованию освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что 5 тысяч украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на политическую ситуацию.

В МИД Польши опубликовали справочник с рекомендациями для польских болельщиков во время посещения Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Среди прочего, в документе говорится об угрозе терактов и рекомендуется не посещать оккупированный Крым.

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