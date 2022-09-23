Станут смертниками. Первые мобилизированные в РФ окажутся на фронте через месяц — Жданов 23 сентября, 17:19 Российская полиция задерживает протестующего против мобилизации в Москве (Фото:REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ спрогнозировал, что первые мобилизированные в РФ окажутся на фронте через месяц и станут «смертниками».

Согласно прогнозам Жданова, озвученным в эфире Радио НВ, первая волна мобилизации в РФ будет большой.

«Там придут те, кто желает прийти. Есть процент тех, кто ждал, когда его призовут на войну», — сказал военный эксперт.

Видео дня

Он также выразил уверенность, что призывники этой волны станут «смертниками».

«Потому что РФ немедленно следует закрыть те дыры, которые есть сегодня на линии фронта. Есть части и подразделения, в которых укомплектованность уже меньше 50%. Они теряют боеспособность, они не способны сопротивляться ВСУ. Поэтому эти люди, эта первая волна, как можно скорее окажутся на линии фронта», — объяснил Жданов.

По прогнозам военного эксперта, это произойдет не раньше, чем через месяц.

«Потому что нужно будет их всех взять на учет, переодеть, провести хоть какие-то примитивные занятия, навыки обращения с оружием хотя бы [получить]. И потом отправить на фронт. И это все может занять три-четыре недели, месяц, и мы увидим эти первые резервы здесь в Украине на линии фронта», — сказал он.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.