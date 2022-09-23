Станут смертниками. Первые мобилизированные в РФ окажутся на фронте через месяц — Жданов
Российская полиция задерживает протестующего против мобилизации в Москве (Фото:REUTERS)
Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ спрогнозировал, что первые мобилизированные в РФ окажутся на фронте через месяц и станут «смертниками».
Согласно прогнозам Жданова, озвученным в эфире Радио НВ, первая волна мобилизации в РФ будет большой.
«Там придут те, кто желает прийти. Есть процент тех, кто ждал, когда его призовут на войну», — сказал военный эксперт.
Он также выразил уверенность, что призывники этой волны станут «смертниками».
«Потому что РФ немедленно следует закрыть те дыры, которые есть сегодня на линии фронта. Есть части и подразделения, в которых укомплектованность уже меньше 50%. Они теряют боеспособность, они не способны сопротивляться ВСУ. Поэтому эти люди, эта первая волна, как можно скорее окажутся на линии фронта», — объяснил Жданов.
По прогнозам военного эксперта, это произойдет не раньше, чем через месяц.
«Потому что нужно будет их всех взять на учет, переодеть, провести хоть какие-то примитивные занятия, навыки обращения с оружием хотя бы [получить]. И потом отправить на фронт. И это все может занять три-четыре недели, месяц, и мы увидим эти первые резервы здесь в Украине на линии фронта», — сказал он.
21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.
Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.
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