Станут смертниками. Первые мобилизированные в РФ окажутся на фронте через месяц — Жданов

23 сентября, 17:19
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Российская полиция задерживает протестующего против мобилизации в Москве (Фото:REUTERS)

Российская полиция задерживает протестующего против мобилизации в Москве (Фото:REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ спрогнозировал, что первые мобилизированные в РФ окажутся на фронте через месяц и станут «смертниками».

Согласно прогнозам Жданова, озвученным в эфире Радио НВ, первая волна мобилизации в РФ будет большой.

https://www.youtube.com/watch?v=EhhBu5OqwVc

«Там придут те, кто желает прийти. Есть процент тех, кто ждал, когда его призовут на войну», — сказал военный эксперт.

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Он также выразил уверенность, что призывники этой волны станут «смертниками».

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«Потому что РФ немедленно следует закрыть те дыры, которые есть сегодня на линии фронта. Есть части и подразделения, в которых укомплектованность уже меньше 50%. Они теряют боеспособность, они не способны сопротивляться ВСУ. Поэтому эти люди, эта первая волна, как можно скорее окажутся на линии фронта», — объяснил Жданов.

По прогнозам военного эксперта, это произойдет не раньше, чем через месяц.

«Потому что нужно будет их всех взять на учет, переодеть, провести хоть какие-то примитивные занятия, навыки обращения с оружием хотя бы [получить]. И потом отправить на фронт. И это все может занять три-четыре недели, месяц, и мы увидим эти первые резервы здесь в Украине на линии фронта», — сказал он.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Мобилизация Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины Олег Жданов

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