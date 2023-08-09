«У*бало весь завод». Появилось видео первых минут после мощного взрыва под Москвой 9 августа, 11:29 Мощный взрыв на оптико-механическом заводе в Московской области (Фото:Baza/Telegram)

Российская пропаганда опубликовала видео первых минут после мощного взрыва на заводе в Московской области в РФ в среду, 9 августа, вероятно, из-за удара беспилотника.

На кадрах зафиксирована эмоциональная реакция сотрудников Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

«У*бало весь завод. Нас на сварке откинуло», — говорит автор видео.

Видео дня

Видны разбитые стекла, поврежденные авто и разлетевшиеся куски асфальта. Начался пожар.

Данные о пострадавших разнятся. Издание Baza сообщает, что известно о 22 пострадавших. Под завалами могут быть люди.

9 августа в Сергиевом Посаде Московской области прогремел мощный взрыв. Российская пропаганда сообщает об ударе беспилотника в Загорский оптико-механический завод.

Местные жители рассказали, что в двух километрах от эпицентра взрыва в квартирах сильно затрясся потолок.

Все чаще территорию РФ атакую ударные дроны, нередко они долетают до Москвы.

6 августа российские власти заявляли, что дрон «попытался прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержали десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в тот же небоскреб, что и за два дня до этого.