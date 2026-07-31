Украинская компания передала США первые 2000 FPV-дронов F10

Украинский производитель F-Drones поставил в Соединенные Штаты первые 2000 FPV-дронов F10. В настоящее время беспилотники проходят процедуру приемки американской стороной. Об этом представители компании сообщили изданию Милитарный .

После завершения проверки украинские специалисты должны провести обучение американских военных эксплуатации дронов. Для этого компания F-Drones подала отдельную заявку в Государственную службу экспортного контроля Украины.

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В компании отметили, что после успешной приемки первой партии возможно заключение дополнительного соглашения. Нынешний контракт предусматривает опцион на поставку еще до 1000 FPV-дронов F10.

Поставка была осуществлена по итогам первого этапа Gauntlet I в рамках американской программы Drone Dominance Program. В ходе отбора Пентагон выбрал украинский беспилотник F10 среди других разработок.

В F-Drones заявили, что этот дрон стал первым украинским беспилотником, получившим официальное разрешение на экспорт в США. Компания участвует в программе совместно с американским партнером UDD Tech Corp.

Кроме того, украинский производитель прошел квалификацию для участия во втором этапе конкурса Gauntlet II. В рамках этого этапа компания должна поставить еще 120 дронов для подготовки американских операторов.

Испытания запланированы на конец августа. Американские военные будут самостоятельно управлять беспилотниками и оценивать их возможности при выполнении различных задач. По результатам тестов компания F-Drones может получить контракт на поставку до 9000 FPV-дронов.

Drone Dominance Program — масштабная инициатива Министерства обороны США с бюджетом в 1 млрд долларов, в рамках которой американские военные планируют до 2027 года закупить более 200 тысяч беспилотников.

Помимо участия в американской программе, украинская компания F-Drones также стала одним из основателей Альянса дронов Украина — ЕС. Эта инициатива призвана объединить украинских и европейских производителей беспилотных систем и способствовать расширению их производства.