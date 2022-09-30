Решили помочь РФ. Первую трансгендерную женщину-офицера в США и ее жену обвинили в попытке передачи секретной информации 30 сентября, 15:13 Джейми Ли Генри и Анна Габриэлян выходят из здания суда после избрания им меры пресечения (Фото:Кадр видео Paul Gessler via Twitter)

В США обвинили первую трансгендерную женщину-офицера армии США — майора Джейми Ли Генри и ее жену Анну Габриэлян в сговоре с целью передать правительству РФ секретные медицинские документы.

Джейми Ли Генри работала военным врачом, прокуроры в обвинительном заключении используют в отношении нее местоимение «он» и называют «мужем» Габриэлян, сообщает CBS News.

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36-летняя Анна Габриэлян работала анестезиологом в Университете Джона Хопкинса. Согласно обвинительному заключению, они сообщили человеку, который, по их мнению, работал на российское правительство, но на самом деле был тайным агентом ФБР, что готовы предоставить медицинские карты военнослужащих и некоторых пациентов больницы Джона Хопкинса.

Их обвиняют в заговоре и правонарушениях, связанных с нарушением федерального закона, который защищает конфиденциальную медицинскую информацию от раскрытия без согласия или ведома пациента.

В обвинительном заключении Университет Джона Хопкинса упоминается только как «медицинское учреждение 1». Однако то, что она работает именно там, указано на странице Габриэлян в LinkedIn, также она была указана как инструктор по анестезиологии на сайте больницы (сейчас страница с ее данными недоступна).

В обвинительном заключении говорится, что 39-летняя майор Генри имеет допуск к секретной информации, «несанкционированное раскрытие которой, как можно разумно ожидать, нанесет серьезный ущерб национальной безопасности». Генри работала в Форт-Брэгге в Северной Каролине — одном из крупнейших военных объектов в мире.

В 2015 году издание Buzzfeed писало о ней как о первой трансгендерной женщине, являющейся действующим офицером армии США.

Интервью с Джейми Ли Генри в 2015 году

Согласно обвинительному заключению, Габриэлян встретилась с агентом ФБР под прикрытием в отеле в Балтиморе 17 августа после того, как агент сказал ей о связи с посольством России. Она заявила агенту, что ранее связывалась напрямую с посольством России по электронной почте и телефону, чтобы предложить помощь — ее собственную и майора Генри — после вторжения РФ в Украину.

В прокуратуре утверждают, что майор Генри пришла в отель в тот же вечер и сообщила сотруднику ФБР под прикрытием об их приверженности «помощи России».

В обвинительном заключении цитируется, что майор сказала агенту: «…пока Соединенные Штаты фактически не объявят войну России, я могу помогать столько, сколько захочу. Из-за этого у меня возникнут некоторые этические проблемы, с которыми мне нужно будет справиться».

Габриэлян, как говорится в обвинительном заключении, ответила: «Ты справишься с этими этическими проблемами».



Она утверждала, что ею движет «патриотизмом по отношению к России», а у ее супруги есть информация о том, как США создают полевые госпитали. Она, согласно обвинению, сказала агенту, что их информацию нужно использовать «для чего-то тактически выгодного… а не просто проверить, есть ли у этого человека полипы».

Майор Генри, по данным обвинения, сомневалась относительно передачи информации. Через неделю после тайной встречи в отеле Габриэлян, по данным обвинения, сказала агенту, что Генри — «трус», обеспокоенный нарушениями федерального закона, который защищает конфиденциальную медицинскую информацию от раскрытия без согласия или ведома пациента. По ее словам, у нее нет таких проблем и она постоянно нарушала этот закон, утверждают прокуроры.

Несмотря на сомнения, супруги встретились с агентом ФБР в отеле 31 августа, чтобы передать медицинскую информацию семи человек — либо служивших в армии США, либо являются родственниками американских военных.

«Тот факт, что они прошли через это или пытались пройти через это, вызывает беспокойство. Это может быть использовано Россией для шантажа человека, информацию о котором раскрыли», — сказал Майкл Гринбергер, директор Центра здравоохранения и внутренней безопасности Университета Мэриленда.

Генри и Гарбриэлян впервые предстали перед судом в четверг, 29 августа. Их отпустили под домашний арест с круглосуточным наблюдением за местонахождением. Габриэлян также внесла залог в размере $500 тысяч.

Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор и максимум 10 лет в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения в раскрытии индивидуальной информации о состоянии здоровья.