Украина могла получить первую систему Patriot, но она еще не введена в эксплуатацию — FT

10 марта, 10:29
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По данным СМИ, Украина могла получить первую систему Patriot (Фото:U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com)

По данным СМИ, Украина могла получить первую систему Patriot (Фото:U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com)

Украина, вероятно, получила одну из двух систем Patriot, которые обещали предоставить США и Германия, сообщает издание Financial Times.

В публикации FT говорится, что она еще не введена в эксплуатацию.

Также ожидается поставка нескольких пусковых установок Patriot из Нидерландов.

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На этой неделе после интервью министра обороны Польши Мариуша Блащака испанской газете Razon появилась информация о том, что системы Patriot уже прибыли в Украину. Издание привело такую цитату польского министра: «Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины».

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Однако вскоре Минобороны Польши заявило, что Блащак не говорил, что системы Patriot уже в Украине, а хотел подчеркнуть, что решение о передаче этих ЗРК было принято благодаря усилиям Польши. В ведомстве отметили, что появление ложных данных, вероятно, связано с ошибкой при переводе.

В украинских Воздушных силах также не подтвердили, что системы Patriot уже в Украине, и добавили, что их поставки ожидаются в ближайшее время.

По данным украинских СМИ, поставки систем Patriot ориентировочно ожидаются после апреля.

Инфографика: NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   ПВО Украина ЗРК Patriot Война России против Украины

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