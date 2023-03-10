Украина могла получить первую систему Patriot, но она еще не введена в эксплуатацию — FT 10 марта, 10:29 По данным СМИ, Украина могла получить первую систему Patriot (Фото:U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com)

Украина, вероятно, получила одну из двух систем Patriot, которые обещали предоставить США и Германия, сообщает издание Financial Times.



В публикации FT говорится, что она еще не введена в эксплуатацию.

Также ожидается поставка нескольких пусковых установок Patriot из Нидерландов.

На этой неделе после интервью министра обороны Польши Мариуша Блащака испанской газете Razon появилась информация о том, что системы Patriot уже прибыли в Украину. Издание привело такую цитату польского министра: «Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины».

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Однако вскоре Минобороны Польши заявило, что Блащак не говорил, что системы Patriot уже в Украине, а хотел подчеркнуть, что решение о передаче этих ЗРК было принято благодаря усилиям Польши. В ведомстве отметили, что появление ложных данных, вероятно, связано с ошибкой при переводе.

В украинских Воздушных силах также не подтвердили, что системы Patriot уже в Украине, и добавили, что их поставки ожидаются в ближайшее время.

По данным украинских СМИ, поставки систем Patriot ориентировочно ожидаются после апреля.

Инфографика: NV