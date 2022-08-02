Первое судно с украинским зерном прибыло в Босфор

2 августа, 21:39
Судно Razoni в Черном море неподалеку от Стамбула (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Судно Razoni в Черном море неподалеку от Стамбула (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Первое судно с украинским зерном, которое вышло из порта Одесса после начала полномасштабного вторжения России, находится у побережья Турции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца во вторник, 2 августа.

Судно RAZONI с грузом в 26 тыс. тонн кукурузы под флагом Сьерра-Леоне вышло из Одесского морпорта в понедельник.

AFP также пишет, что судно Razoni вошло в территориальные воды Турции. В среду инспекционная группа координационного центра в Стамбуле проверит корабль, после чего он отправится в Ливан.

Видео дня
https://twitter.com/AFP/status/1554521409145098240

В Министерстве обороны Турции сообщили, что сухогруз достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном месте.

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Министерство инфраструктуры Украины позже подтвердило прибытие судна в Босфор.

«За ходом этого судна сегодня наблюдали миллионы людей по всему миру. Это наш вклад в глобальную продовольственную безопасность, который мы делаем, несмотря на российскую агрессию. Союзники помогают Украине бороться с врагом. Украина помогает миру бороться с голодом», — сказал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

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Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что своей очереди на отправку уже ждут 16 судов. Он подчеркнул, что все заработанные на экспорте средства и возобновленные международные связи будут вкладом в усиление Украины.

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23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции создали инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

Мы вынуждены вывозить украинское зерно под обстрелами со стороны России – Юрий Васьков

https://www.youtube.com/embed/4fJQk7RMd-0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мининфраструктуры Турция Черное море Стамбул Босфор Украина-Турция Война России против Украины Продовольственный кризис

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