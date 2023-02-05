Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф 5 февраля, 11:19 Первез Мушарраф (Фото:REUTERS/Toby Melville/File Photo)

В Дубае после продолжительной болезни скончался бывший президент Пакистана Первез Мушарраф. Ему было 79 лет.

Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщило Associated Press.



Мушарраф пришел к власти на должность премьер-министра в 1999 году после бескровного военного переворота. В 2001 году он назначил себя президентом, сохранив за собой должности премьера и начальника штаба сухопутных сил. Впоследствии срок президентства был продлен.

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В 2007 году политика переизбрали на новый срок. Верховный суд, который был против его участия в выборах, затягивал утверждение результатов голосования, в результате чего в Пакистане начался политический кризис.

Мушарраф ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и ряда гражданских свобод, а позже принял присягу президента.

После победы оппозиции на парламентских выборах в 2008 году он ушел в отставку и во избежание импичмента и уехал в Великобританию.

В 2013 году политик вернулся в Пакистан, чтобы принять участие в парламентских выборах, но против него было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, речь шла об обвинениях в госизмене и убийстве бывшего премьера Пакистана Беназир Бхутто. В результате Мушаррафа отправили под домашний арест.

В 2016 году ему разрешили уехать за границу на лечение. При этом Мушарраф пообещал вернуться в Пакистан, чтобы предстать перед судом. В 2019 году суд вынес ему смертный приговор, признав виновным в государственной измене за введение чрезвычайного положения в 2007 году. В 2020 году стало известно об отмене приговора.

Во внешней политике Мушарраф отметился поддержкой США после терактов 11 сентября 2001 года, вызвавшей протесты среди пакистанцев. Политик был одним из главных союзников США в регионе, когда американские войска вошли в Афганистан.

В последние годы экс-президент Пакистана жил в ОАЭ. В июне 2022 года его семья сообщила, что он был госпитализирован из-за амилоидоза — неизлечимого заболевания, при котором белки накапливаются в органах тела.