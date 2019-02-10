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Первая партия американской гумпомощи для Венесуэлы прибыла в Колумбию

Сегодня, 10:09
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EPA

Ранее о помощи Штаты попросил временный президент страны Хуан Гуайдо

Первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы от США была доставлена в город Кукута, Колумбия.

Об этом сообщает РБК.

«США с гордостью сообщает о прибытии в Колумбию первой партии предметов чрезвычайной помощи для жителей Венесуэлы. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам», — написали сотрудники Госдепартамента в Twitter.

Ранее о помощи Штаты попросил временный президент страны Хуан Гуайдо.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал поставки гумпомощи Венесуэле в минувшую субботу, 2 февраля. Речь шла о медикаментах и пищевых добавках. 

На следующий день президент Колумбии Иван Дуке заявил, что в стране будут организованы три пункта сбора гумпомощи для Венесуэлы.

Теги:   Колумбия США Венесуэла

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