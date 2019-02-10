Первая партия американской гумпомощи для Венесуэлы прибыла в Колумбию Сегодня, 10:09 61 Цей матеріал також доступний українською EPA Ранее о помощи Штаты попросил временный президент страны Хуан Гуайдо EPA

Первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы от США была доставлена в город Кукута, Колумбия.

Об этом сообщает РБК.

«США с гордостью сообщает о прибытии в Колумбию первой партии предметов чрезвычайной помощи для жителей Венесуэлы. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам», — написали сотрудники Госдепартамента в Twitter.

The United States is proud to announce the arrival of the first shipment of relief supplies being delivered in Cúcuta, Colombia for the Venezuelan people. We will continue to work with @jguaido and our partners to deliver humanitarian aid to Venezuelans in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1ygIDx90VM — Department of State (@StateDept) 10 февраля 2019 г.

Ранее о помощи Штаты попросил временный президент страны Хуан Гуайдо.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал поставки гумпомощи Венесуэле в минувшую субботу, 2 февраля. Речь шла о медикаментах и пищевых добавках.

На следующий день президент Колумбии Иван Дуке заявил, что в стране будут организованы три пункта сбора гумпомощи для Венесуэлы.



