Первая партия американской гумпомощи для Венесуэлы прибыла в Колумбию
Первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы от США была доставлена в город Кукута, Колумбия.
Об этом сообщает РБК.
«США с гордостью сообщает о прибытии в Колумбию первой партии предметов чрезвычайной помощи для жителей Венесуэлы. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам», — написали сотрудники Госдепартамента в Twitter.
Ранее о помощи Штаты попросил временный президент страны Хуан Гуайдо.
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал поставки гумпомощи Венесуэле в минувшую субботу, 2 февраля. Речь шла о медикаментах и пищевых добавках.
На следующий день президент Колумбии Иван Дуке заявил, что в стране
будут организованы три пункта сбора гумпомощи для Венесуэлы.