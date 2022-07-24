«Мы все теперь сукины дети». 77 лет назад первую в мире атомную бомбу испытали в США, через четыре года ее аналог — в СССР 24 июля, 09:14 Эксклюзив НВ Ученые и рабочие монтируют первую в мире атомную бомбу, чтобы поднять ее на 30-метровую башню на полигоне Тринити недалеко от города Аламагордо. Штат Нью-Мексико, июль 1945 года (Фото:АР)

Как в июле 1945 года в США испытали первую атомную бомбу, что через несколько дней стало главным козырем Гарри Трумэна на исторических переговорах с Уинстоном Черчиллем и Иосифом Сталиным в Потсдаме в конце Второй мировой войны.

«Без единого звука как будто вспыхнуло солнце — так это выглядело, — вспоминал в июле 1945 года об испытаниях первой атомной бомбы Отто Фриш, австрийский физик, один из ее разработчиков. — Песчаные барханы на краю пустыни засияли очень ярким светом, практически бесцветным и бесформенным. Еще примерно через несколько секунд облако увеличилось, потускнело и выглядело теперь как колоссальный нефтяной пожар… И все это происходило в полной тишине — мы услышали звук взрыва всего через несколько минут, он был настолько сильный, что я заткнул уши. Потом был длинный грохот, похожий на гул от гигантской автомобильной пробки, словно образовавшейся где-то далеко».

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Взрыв "гаджета" Толстяк, как условно называли бомбу ученые проекта Манхэттен, через 0,016 секунд после детонации. / Фото: Berlyn Brixner / Los Alamos National Laboratory

Эти испытания стали успешным результатом работы десятков ученых со всего мира, которых президент и правительство США собрали в проекте Манхэттен еще в сентябре 1942 года. Для этого в пустыне штата Нью-Мексико недалеко от Лос-Аламоса был возведен секретный городок, разраставшийся чуть ли не каждый день. Научным руководителем разработок был назначен 38-летний Роберт Оппенгеймер — один из признанных в мире гениев ядерной физики.

Эмоции участников испытания были разными. «Кто смеялся, кто плакал. Большинство молчали, — передает воспоминания очевидцев современный историк Джим Бэгготт. — [Георгия] Кистяковского сбило взрывной волной. Затем он встал и потребовал от Оппенгеймера $10. Но кошелек у того был пуст».

«Мой разум пронзила строка из Бхагавад-Гиты Я стал Смертью, разрушителем миров, — вспоминал тот день Оппенгеймер.

А Кеннет Бейнбридж, директор проекта, обратившись к руководителю, высказался менее образно: «Оппи, какие же мы теперь все сукины дети».

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