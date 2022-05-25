Перспектива ядерного конфликта стала возможной — ООН 25 мая, 20:05 Цей матеріал також доступний українською В ООН также отмечают, что война в Украине вызывает «невыносимую душевную боль» и имеет последствия далеко за пределами страны. (Фото:ООН)

В ООН считают возможным ядерный конфликт из-за войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 25 мая

«Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной», — говорится в докладе Генерального секретаря ООН.

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В ООН также отмечают, что война в Украине вызывает «невыносимую душевную боль» и имеет последствия далеко за пределами страны.

«Под удар попали больницы, школы, многоквартирные дома и приюты. Двенадцать миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В окруженных городах мирные жители остаются в ловушке и отрезаны от предметов первой необходимости», — отмечают в докладе.

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