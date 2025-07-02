Журналист и военнослужащий Павел Казарин в интервью Radio NV обратил внимание на то, что, хотя нет признаков окончания войны России против Украины, страна-агрессор все же не смогла достичь ни одной из двух своих стратегических целей.

«Мы сейчас находимся в той точке, когда окончание войны не просматривается. Я вообще убежден, что 2025 год точно будет годом войны. Относительно 2026 — возможно, первая половина 2026 тоже будет годом войны. Но все равно те цели, которые враг перед собой ставил в начале вторжения — то есть захват Украины, превращение Украины в нечто вроде Беларуси, в страну-клиентессу РФ — у него не очень получается», — сказал Казарин в эфире Radio NV.

Он отметил, что некоторые территории Украины Россия захватила, отметив при этом, что страна-агрессор ставила своей целью не захват Мариуполя, Мелитополя, Северодонецка или Лисичанска, а «вооруженный захват и выход к Ужгороду, или [ситуацию], когда Украина не сможет сопротивляться и согласится на весь [перечень] политических требований Российской Федерации».

Среди таких требований журналист и военный перечислил статус русского языка как второго государственного, сокращение армии и отказ от любой интеграции с Западом, охарактеризовав их выполнение как превращение Украины в «Беларусь 2.0».

«И если измерять цели России именно этими двумя стратегическими направлениями, то ни по одному из них Россия не достигла успеха. Российские войска до сих пор не могут выйти даже на границы Донецкой области. И если считать продвижение российских войск нынешними темпами, то даже на захват одной Донецкой области у них может уйти до двух-трех лет. С другой стороны, Украина не соглашается на весь комплекс политических требований, которые выдвигает РФ, и в этом направлении России тоже нечем похвастаться», — подытожил Казарин.

Когда закончится война России против Украины — последние прогнозы

В начале мая 2025 года военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Radio NV отмечал, что не видит признаков того, что война России против Украины закончится в ближайшее время, и предупреждал, что если украинцы в это поверят, то проиграют.



17 мая командующий Центрального командования США в 2008—2010 годах, директор ЦРУ в 2011—2012 годах Дэвид Петреус в интервью Radio NV заявил, что не ждет завершения войны России против Украины в 2025 году.

15 мая американский Институт изучения войны (ISW) по итогам событий в Турции 15 мая писал, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной и поиске компромиссов, а нацелена на подготовку населения к длительной войне.

Также в мае в эфире Radio NV бывший заместитель помощника министра обороны США, постоянный представитель США при ОБСЕ в 2021—2024 годах Майкл Карпентер заявил, что не ожидает завершения войны России против Украины в ближайшем будущем и допустил, что она может закончиться в 2026 году или еще позже.

