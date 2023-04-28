Украинская формула мира и не только. Зеленский раскрыл новые подробности разговора с Си Цзиньпином 28 апреля, 20:38 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсуждались ряд важных вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский в разговоре с Си подчеркнул, что Украина настроена привлечь к реализации предложенной формулы мира как можно больше государств с целью давления на страну-агрессора.

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«Чтобы в эту формулу или на площадку обсуждение нашей формулы было привлечено как можно больше стран мира и они могли бы потом давить на Российскую Федерацию, чтобы восстановить мир, восстановить нашу территориальную целостность», — отметил президент.

Глава государства сообщил, что во время телефонного разговора речь шла о необходимости восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года и важности соблюдения Устава ООН.

«Обо всем этом говорили и услышали уважение ко всем этим принципам. Я считаю, что это очень важно», — сказал Зеленский.

Лидеры Украины и Китая также обсуждали вопрос возвращения украинских пленных и около 20 тысяч детей, депортированных российскими оккупантами.

«Есть моменты, в которых мы должны подключать всех, кого можем, разные страны мира, чтобы они давили на агрессора и террориста — Российскую Федерацию, похитившую столько наших детей», — сказал президент.

По словам главы государства, в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином речь шла об угрозе блокирования черноморского зернового коридора.

«До войны мы были, пожалуй, крупнейшим экспортером зерна в Китай. И потому Россия, когда она блокирует это… Мне кажется, все заинтересованные страны должны давить на Российскую Федерацию, чтобы не было блокировки этого коридора», — отметил он.

Кроме того, во время общения с главой КНР президент отметил недопустимость поставки оружия стране-агрессору со стороны любых государств мира.

«Украина хотела бы, чтобы все государства понимали риски поставок любых видов оружия для Российской Федерации. Я услышал утвердительный ответ в этом смысле», — рассказал Зеленский.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.



Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

