Кто в России может устранить Путина: глава МИД Польши Сикорский дал прогноз

Как напомнил глава МИД Польши Радослав Сикорский, многих диктаторов свергало их собственное окружение — и Владимир Путин также может попасть под такое (Фото: Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS)

Российского диктатора Владимира Путина могут устранить представители его ближнего круга, после чего переговоры о мире с Украиной будет вести уже его преемник.

Такое мнение в опубликованном 24 апреля интервью итальянскому изданию Corriere della Sera высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По его словам, в мировой истории сплошь и рядом бывали случаи, когда «войны как правило, заканчивались тем, что побеждает не та сторона, которая их начала».

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Кроме того, Сикорский напомнил, что многих диктаторов свергало их собственное окружение.

«Здесь, в Риме, мне не нужно вам рассказывать, сколько императоров были крайне решительно устранены собственными гвардейцами-преторианцами. (…) Диктаторы всегда осознают это очень поздно», — заявил глава МИД Польши.

Сикорский считает, что диктатор Путин считает продолжение неудачной войны более безопасным для себя вариантом, чем ее окончание без видимой победы.

«Проблема диктаторов, вступивших в войну, в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой. Боюсь, что для Путина неудачная война лучше, чем мир, который ставит их власть под угрозу»", — заявил он.

Кроме того, Сикорский добавил — российские генералы не говорят Путину всей правды о ситуации на фронте, что загоняет Кремль во все более глухой тупик.

«Очевидно, что у россиян иссяк импульс, но я боюсь, что генералы не говорят Путину правду. Украинцы компенсировали меньшее количество войск, произведя миллионы дронов. И им удается не давать россиянам продвигаться вперед. Кроме того, они наносят удары в тыл, которые бьют как по экономике России, так и по ее способности вести войну», — подытожил глава МИД Польши.