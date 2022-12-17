В России растет беспокойство по поводу цены войны, но режиму Путина это пока не угрожает — директор ЦРУ 17 декабря, 15:42 Глава ЦРУ Уильям Бернс (Фото:Tasos Katopodis/Pool via REUTERS)

Директор ЦРУ Уильям Бернс не считает, что власти российского диктатора Владимира Путина что-то угрожает в данный момент. При этом, по его словам, в РФ растет беспокойство ценой войны против Украины.

В интервью для PBS Бернс отметил, что репутация России из-за войны против Украины была сильно подорвана. Директор ЦРУ добавил, что в России растет беспокойство по поводу ущерба для экономики РФ и будущего россиян.

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«Российское население, похоже, все больше беспокоит цена войны. Дело в том, что, когда Путин начал в конце сентября частичную мобилизацию, из страны бежало больше россиян призывного возраста, чем он смог собрать и отправить на фронт», — сказал Бернс.

Но, по его мнению, на данном этапе режиму Путина, вероятно, ничего не угрожает.

«Я не считают, что это представляет непосредственную угрозу его власти. По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим», — сказал Бернс о Путине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно граждане РФ позволили Путину напасть на чужую страну, поэтому они ответственны за преступления войск РФ в Украине.