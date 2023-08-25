Лидер хунты в Нигере разрешил Буркина-Фасо и Мали ввести войска в страну 25 августа, 05:28 Абдурахман Чиани (Фото:REUTERS/Balima Boureima)

Самопровозглашенный лидер хунты в Нигере Абдурахман Чиани дал разрешение армиям Буркина-Фасо и Мали на вторжение на территорию страны в случае вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Reuters.



По данным издания, министру иностранных дел и международного сотрудничества Мали, Абдулайе Диопу, а также главе МИД Буркина-Фасо, Оливии Рагнагневенде Руамба, было сообщено о данном разрешении для ввода своих войск на территорию Нигера.

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Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не освободят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства». Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных. 9 июля Reuters написал, что страны ЕС начали процедуру подготовки первых санкций против хунты Нигера.

10 августа в столице Нигерии состоялся экстренный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), на котором лидеры стран пытаются решить проблему с военной хунтой в Нигере.

14 августа Reuters написал, что лидеры государственного переворота в Нигере открыты для дипломатии, чтобы решить противостояние с региональным блоком Западной Африки.

В воскресенье, 20 августа, делегация ECOWAS провела в Нигере переговоры с лидером хунты Абдурахманом Чиани и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.