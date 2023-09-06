Франция планирует вывести часть войск из Нигера 6 сентября, 00:14 Нигерийцы требуют от французского посла покинуть страну (Фото:REUTERS/Mahamadou Hamidou)

Франция ведет переговоры с нигерской хунтой относительно вывода французских войск из страны.

Об этом сообщает Le Monde.

Франция ведет переговоры с хунтой Нигера, чтобы вывести свои войска из страны после государственного переворота.

Сейчас в Нигере находятся почти полторы тысячи французских военнослужащих, которых туда направили для борьбы с джихадистами в регионе Сахель.

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По данным анонимного источника издания, через месяц после того, как правящая хунта денонсировала долговременные соглашения о военном сотрудничестве между Францией и Нигером, «начались дискуссии о выводе определенных военных групп»

«Это нормально обсуждать это, поскольку антитеррористическое сотрудничество приостановлено», — добавил источник издания.

Переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

4 августа комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных. 9 июля Reuters написал, что страны ЕС начали процедуру подготовки первых санкций против хунты Нигера.

10 августа в столице Нигерии состоялся экстренный саммит ECOWAS, на котором лидеры стран пытаются решить проблему с военной хунтой в Нигере.

14 августа Reuters написал, что лидеры государственного переворота в Нигере открыты для дипломатии, чтобы решить противостояние с региональным блоком Западной Африки.

В воскресенье, 20 августа, делегация ECOWAS провела в Нигере переговоры с лидером хунты Абдурахманом Чиани и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

25 августа лидеры переворота в Нигере потребовали, чтобы послы США, Франции, Германии и Нигерии покинули страну в течение 48 часов. Однако позже стало известно о высылке только посла Италии.