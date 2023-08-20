Делегация ECOWAS провела переговоры с лидером хунты в Нигере 20 августа, 03:01 То, что лидеры переворота приняли делегацию ECOWAS, свидетельствует о потенциальной готовности к переговорам (Фото:REUTERS/Francis Kokoroko/File Photo)

Делегация экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) провела в Нигере переговоры с лидером хунты Абдурахманом Чиани. Также делегация встретилась со свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента Нигерии.



Делегацию ECOWAS возглавил бывший военный лидер Нигерии Абдулсалам Абубакар. Также в нее вошел генеральный секретарь ECOWAS Омар Турей.

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То, что лидеры переворота приняли делегацию ECOWAS, свидетельствует о потенциальной готовности к переговорам, ведь предыдущие миссии блока были отклонены, отмечает Reuters.

#Niger: After meeting head of Niger's CNSP, General Abdoulrahmane Tchiani, the ECOWAS delegation in Niger have also visited President Mohamed Bazoum this evening in Niamey. pic.twitter.com/g6ZhvguBRT — Abdulaziz Abdulaziz (@Abdulfagge) August 19, 2023

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных.