Страны Африки могут направить в Нигер 25 тысяч военных — СМИ 8 августа, 19:03 Члены военного совета, которые устроили переворот в Нигере, август 2023 года (Фото:REUTERS/Mahamadou Hamidou)

Африканские страны могут пойти на военное вмешательство на фоне переворота в Нигере и направить в страну 25 тысяч военных, сообщает RFI.

По информации собеседника издания в администрации президента Нигерии, страна готова предоставить более половины военного контингента. В операции также могут принять участие Кот-д'Ивуар, Сенегал и Бенин. Интервенцию могут рассмотреть как крайний вариант в случае, если дипломатические усилия провалятся.



Видео дня

8 августа в столицу Нигерии Ниамей должна была прибыть миссия из представителей Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза, но хунта отказалась ее принять.

ЭКОВАС давал путчистам время до 6 августа, чтобы вернуть на пост президента Мохамеда Базума.



Как пишет Foreign Policy, ЭКОВАС вмешивалось во время гражданских войн в Либерии и Сьерра-Леоне в начале 1990-х «по гуманитарным соображениям», а также в Гамбии после отказа тогдашнего президента Яйя Джамме передать власть Адаме Бэрроу, который победил на выборах в 2017 году. Издание отмечает, что тогда интервенции закончились восстановлением мира и их приветствовали граждане стран, но после переворота в Нигере некоторые люди «вышли на улицы в поддержку путчистов», что осложняет возможное военное вмешательство.

26 июля президентская гвардия в Нигере во главе с генералом Омаром Чиани заблокировала дворец президента Базума и еще несколько министерств.

Мятежники закрыли границы страны, ввели комендантский час и остановили работу всех учреждений. Военные заявили, что свергнутая администрация и президент останутся «неприкосновенными», а также предостерегли «любые иностранные государства от вмешательства в дела Нигера».

28 июля Чиани выступил на государственном телевидении страны и провозгласил себя главой «Совета национального спасения родины».