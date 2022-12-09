Попытка переворота в Германии. Что известно о связях мятежников с Россией 9 декабря, 17:20 Задержание одной из подозреваемых в попытке государственного переворота в Германии, 7 декабря (Фото:REUTERS/Heiko Becke)

Политолог Сергей Сумленный рассказал Радио НВ, что известно о связях недавно разоблаченных мятежников, готовивших переворот в Германии, с Россией.



"Русский след здесь очевидно есть, это тоже не является неожиданностью", - сказал Сумленный в эфире Радио НВ.



Политолог напомнил, что россияне активно сотрудничали с партией Альтернатива для Германии и члены этой партии посещали оккупированный Крым. Перед этим он отмечал, что участницей сговора была бывшая депутатка Бундестага от этой партии.



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Также он отметил, что россиянка Виталия Б. ( задержана за участие в сговоре), партнер принца Генриха XIII, организовывала ему много встреч с представителями России, о чем сообщают медиа со ссылкой на следственные органы.



Сумленный добавил, что не уточняется, встречался ли немецкий принц с представителями российского государства или представителями радикальных движений, например Русского имперского движения.



Однако, по данным медиа, Генрих XIII по крайней мере раз посещал генконсульство России в Лейпцинге и «якобы он там даже предлагал свои идеи – возобновление Немецкого рейха».



«Немецкая прокуратура говорит, что якобы россияне его не одобрили. Но здесь мы не знаем, что там было на самом деле. И очевидно, что россияне, скорее всего, знали о таких планах. Потому что если эта Виталия постоянно двигалась из России, организовывала встречи, невозможно себе представить, что там ФСБ об этом не знали», — считает политолог.



Он убежден, что Россия, конечно, была бы заинтересована в попытке государственного переворота в Германии, хотя он и не имел успеха.



«Но, представьте себе, что если бы сотни людей с оружием, что-то начинают делать в Берлине — убивают там двух-трех министров, штурмуют Бундестаг. Это уже уровень политического хаоса огромный, и имеет огромные последствия экономические, политические, и тому подобное», — объяснил Сумленный.



9 декабря суд Германии принял решение о заключении под стражу 23 задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота.



Как отмечается, среди арестованных злоумышленников оказалась гражданка России Виталия Б., однако ее роль в этом деле не уточняется.



О разоблачении подготовки к госперевороту в Германии стало известно 7 декабря.



В рамках специальной антитеррористической операции по всей стране было проведено около 130 обысков по адресам, связанным с 52 подозреваемыми, и задержаны 25 человек.



По данным следствия, заговорщики, связанные с движением Рейхсбюргера, участники которого не признают ФРГ, готовили захват государственных учреждений.

