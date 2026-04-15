Отец Маска договаривается с РФ о переселении белых «беженцев» из ЮАР — СМИ

15 апреля, 13:53
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Эррол Маск договаривается с РФ о предоставлении статуса беженца южноафриканским фермерам (Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS)

Эррол Маск договаривается с РФ о предоставлении статуса беженца южноафриканским фермерам (Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS)

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, договаривается с РФ о предоставлении статуса беженца южноафриканским фермерам, якобы подвергающимся преследованиям в ЮАР.

Об этом он сказал в комментарии AFP, цитирует Yahoo.

По словам неназванного российского чиновника, с которым также говорили журналисты, речь идет о переселении 50 семей африканеров — потомков первых голландских поселенцев в Южно-Африканской республике. Им якобы должны предоставить статус беженца.

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В интервью российскому изданию Губерния 33 Маск объяснял свой проект тем, что белые фермеры-африканеры подвергаются насилию в ЮАР.

В 2025 году во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой американский президент Дональд Трамп показывал ему видео о якобы «геноциде» белокожих фермеров. В то же время правительство ЮАР отвергает эти обвинения.

Впоследствии Трамп предоставил белым южноафриканцам статус беженцев. подобно тому, что сейчас хочет организовать Эррол Маск в России.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Илон Маск ЮАР Беженцы

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