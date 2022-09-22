«В Кремле начались определенные процессы». Перенос на день выступления Путина о мобилизации был не случаен — Данилов

22 сентября, 21:45
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Путин с опозданием отважился объявить мобилизацию (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Путин с опозданием отважился объявить мобилизацию (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Окружение диктатора Владимира Путина было не согласно с тем, что он предлагал в первоначальной версии своего обращения о мобилизации и угрозах применения ядерного оружия.

Такое предположение в интервью Радио НВ высказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"На наш взгляд, в российском Кремле уже начинаются определенные процессы. Хочу напомнить, что когда было объявление о вечернем выступлении президента Путина и что он будет объявлять какие-либо вещи, то его не произошло. И не произошло именно потому, что там началась дискуссия, там уже не все согласны с тем, что предлагал в первой версии Путин», — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NENX_4Qk2BU

В Кремле просто были вынуждены перенести выступление Путина на следующий день, считает секретарь СНБО.

«Была ли коррекция между вечером и утром? Конечно, была. Была ли она велика? Конечно, значительная», — подчеркнул Данилов.

При этом он уклонился от оценки вероятности тактического ядерного удара РФ.

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Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу 20 сентября должны были обратиться к россиянам, но трансляцию внезапно отменили. Записанное обращение было показано 21 сентября.

Путин объявил в стране «частичную мобилизацию», поддержал проведение фейковых "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины и заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

Инфографика: НВ

«Тем, кто позволяет себе такие заявления, хочу напомнить, что у нашей страны также есть различные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — сказал Путин.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Владимир Путин Кремль Ядерная угроза Радио НВ Алексей Данилов мобилизация в России

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