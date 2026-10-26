Перемышль приостановил сотрудничество со Львовом из-за «года УПА и Шухевича»

Львовский областной совет объявил 2027 год годом Романа Шухевича и УПА (Фото: Львовский областной совет)

Польский город Перемышль приостановил сотрудничество со Львовом из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Олега Ольжича и Украинской повстанческой армии (УПА).

Соответствующее решение депутаты городского совета Перемышля приняли единогласно, сообщает польское издание RMF24.

Ранее о возможном прекращении партнерства со Львовом из-за чествования памяти Романа Шухевича заявил мэр Кракова Лукаш Гибала. Об этом 21 октября сообщило издание LoveKraków.

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23 октября руководство Люблинского воеводства также предложило прекратить сотрудничество со Львовской областью. Соответствующий проект постановления планируют вынести на голосование местных депутатов.

21 октября Львовский областной совет сообщил, что на пленарном заседании было принято решение объявить 2027 год на территории области годом Украинской повстанческой армии (УПА), Романа Шухевича и Олега Ольжича — по инициативе депутата Святослава Шереметы.

Впоследствии публикацию об этом решении удалили из социальных сетей Львовского облсовета и с его официального сайта.

Министерство иностранных дел Украины назвало решение Львовского областного совета контрпродуктивным для усилий по дальнейшему развитию отношений между Украиной и Польшей.

В тот же день министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что Польша запретила депутату Львовского облсовета Святославу Шеремете въезд во все страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.