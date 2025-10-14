Помеха мирному плану Трампа? ХАМАС восстанавливает контроль в Газе и казнит людей на улицах

Боевики террористической группировки ХАМАС казнят мужчин на улицах сектора Газа . Об этом сообщает Reuters во вторник, 14 октября.

Агентство пишет, что на видео, распространенном в Сети в понедельник, 13 октября, видно, как боевики ХАМАС притащили семерых мужчин со связанными за спиной руками на площадь Газы, заставили их стать на колени, а затем застрелили сзади.

Источник в группировке подтвердил, что видео было снято в понедельник и что боевики ХАМАСа участвовали в казнях. Также агентству удалось подтвердить место съемки по видимым географическим признакам.

В свою очередь трое израильских чиновников сообщили, что Израиль решил ограничить оказание помощи сектору Газа и отложить открытие пограничного перехода с Египтом по крайней мере до среды, 15 октября. Такое решение они аргументировали тем, что ХАМАС слишком медленно возвращает тела погибших заложников.

Как отметили источники из палестинских служб безопасности, за последние дни в столкновениях между боевиками ХАМАСа и израильской армией погибли десятки людей. По данным органов здравоохранения Газы, пять человек погибли в результате атаки израильского беспилотника. Еще один человек погиб в результате авиаудара.

Группировка обвинила Израиль в нарушении перемирия. ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что открыл огонь по людям, которые пересекли линию разграничения и приблизились к израильским войскам, проигнорировав призывы отойти.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху утверждает, что война не закончится, пока ХАМАС не разоружится и не прекратит контролировать Газу. В свою очередь боевики группировки отвергают это требование, чем срывают все предыдущие мирные инициативы, пишет Reuters.

В частности президент США Дональд Трамп, заявляя 13 октября об окончании войны в секторе Газа, отметил, что ХАМАС все еще имеет «зеленый свет» для поддержания порядка.

Как сообщает Reuters, несмотря на то, что группировка значительно ослабла после двух лет войны, она постепенно восстанавливает свои позиции после того, как начало действовать перемирие.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.