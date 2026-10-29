Я не удивлюсь, если перемирие в Олешках будет усилено и может распространиться на территории активных боевых действий — Телешун (Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Кандидат политических наук Ярослав Телешун в эфире Radio NV объясняет, что с политической точки зрения следует понимать о гуманитарной операции в Олешках и приближает ли это нас к мирному соглашению.

Ярослав Телешун Кандидат политических наук

Здесь есть несколько моментов. Прежде всего я исхожу из того, что инициатива, возникшая с американской стороны — или которую там своевременно подхватили — и связанная с Меланией Трамп, является для американцев прежде всего вопросом внутренней политики.

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Почему? Потому что нам следует понимать: для американцев роль первой леди во время избирательной кампании всегда была важной и определяющей.

Можно вспомнить многих первых леди США, которые были популярны не меньше — а порой даже больше, — чем их мужья-президенты; они, по сути, вызывали сильный общественный резонанс и тем самым оказывали поддержку своим мужьям, баллотировавшимся на пост президента.