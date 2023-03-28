Прекращение огня может оказаться циничной ловушкой России — Блинкен 28 марта, 18:38 Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что прекращение огня в Украине на данном этапе поможет стране-агрессору России закрепиться на оккупированных территориях и подготовиться к новому нападению.

«Мы все должны быть очень внимательными и остерегаться того, что может казаться благими намерениями — например, призывов к прекращению огня, которые потенциально могут привести к замораживанию конфликта», — сказал госсекретарь США во время панели Справедливый и устойчивый мир для Украины в рамках Summit for Democracy 2023.

Видео дня

Госсекретарь добавил, что мир между Украиной и Россией должен быть справедливым и прочным, «иначе это, в конце концов, ни к чему не приведет».

Он подчеркнул, что «перемирие» даст России возможность закрепиться на украинских оккупированных территориях и «использовать время для отдыха и перевооружения, а затем повторного нападения» на Украину.

«То, что кажется привлекательным на первый взгляд — пусть кто хочет, чтобы „пушки молчали“ — может оказаться крайне циничной ловушкой, которой мы должны остерегаться», — сказал Блинкен.