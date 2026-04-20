Нетаньяху заявил, что война с Ираном не завершена и «новые события» возможны в любой момент

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что война с Ираном еще не завершена, а «новые события» могут произойти в любой момент. По его словам, Израиль действует в тесной координации с США и уже достиг «больших успехов», однако ситуация остается напряженной.

Об этом он сказал на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.



Нетаньяху заявил, что Израиль живет во время «больших испытаний и огромных последствий», но это, по его словам, «еще не конец». На фоне этих слов перспективы дипломатического урегулирования снова выглядят хрупкими.

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Накануне Иран отказался участвовать в новом раунде переговоров с США. По данным агентства, иранское государственное агентство IRNA объяснило это «чрезмерными требованиями», «нереалистичными ожиданиями», постоянной сменой позиции Вашингтона и продолжающейся морской блокадой, которую Тегеран считает нарушением перемирия.

Таким образом, заявление Нетаньяху о возможных «новых событиях» прозвучало в момент, когда перемирие между США и Ираном остается шатким, переговоры фактически сорваны, а риск нового витка боевых действий вновь возрос.

17 апреля израильская армия сообщила об уничтожении пусковых установок, штабов и бойцов группировки накануне вступления в силу 10-дневной договоренности о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заявлял о намерении перейти к прямым переговорам с Ливаном по разоружению Хезболлы и нормализации отношений. В то же время международные партнеры призывают стороны соблюдать режим прекращения огня, подчеркивая высокие риски для гражданского населения.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — при посредничестве США. Axios писало, что подобные прямые контакты между сторонами не проводились с 1990-х годов.

По данным источников издания, на повестке дня переговоров Израиля и Ливана стояли три ключевых вопроса:

прекращение огня и деэскалация боевых действий;

долгосрочное разоружение Хезболлы;

перспективы заключения более широкого мирного соглашения между Израилем и Ливаном. Реклама:

Как сообщал Axios, в Госдепартаменте США отмечали, что переговоры являются прямым следствием эскалации действий Хезболлы и соответствующих военных операций Израиля. В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что Израиль ведет войну именно против этой группировки, а не против Ливана как государства.