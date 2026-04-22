Трамп сообщил журналистам, что переговоры с Ираном могут возобновиться в ближайшие дни (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана может состояться уже в ближайшую пятницу.

Об этом сообщило New York Post в среду, 22 апреля.

Издание отметило, что его пакистанские источники говорили о возможности проведения мирных переговоров в течение следующих «36−72 часов». The Post обратилось с вопросом к президенту Трампу и получило от него текстовое сообщение: «Это возможно!».

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Ранее издание Axios со ссылкой на информированные источники в Белом доме писало, что президент США Дональд Трамп предоставил иранским политическим и военным группировкам «несколько дней», чтобы они смогли согласовать общую позицию и вернуться к переговорам со Штатами. Если этого не произойдет, Трамп обещал отменить режим прекращения огня.

22 апреля Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана он продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Трамп заявил, что приказал вооруженным силам США продолжать блокаду иранских портов и «во всех других аспектах оставаться готовыми и способными к действиям».

20 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что вряд ли продолжит перемирие с Ираном, если до его завершения не будет заключено соглашение. Трамп также уверял, что до заключения такого соглашения Ормузский пролив будет оставаться заблокированным Соединенными Штатами.