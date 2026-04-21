Переговоры США и Ирана «зависли»: Тегеран не подтвердил участие, а Вэнс не вылетел из Вашингтона — CNN

21 апреля, 19:58
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Джей Ди Вэнс должен был лететь в Исламабад, но до сих пор находится в Вашингтоне (Фото: REUTERS/Алисса Пойнтер)

Джей Ди Вэнс должен был лететь в Исламабад, но до сих пор находится в Вашингтоне (Фото: REUTERS/Алисса Пойнтер)

Иран до сих пор не подтвердил, будет ли он участвовать в мирных переговорах с Соединенными Штатами в Пакистане на этой неделе.

Об этом сообщил телеканал CNN во вторник, 21 апреля.

Канал сослался на сообщение министра информации Пакистана Аттауллы Тарара в X, где чиновник заявляет, что «официальный ответ от иранской стороны относительно подтверждения делегации для участия в мирных переговорах в Исламабаде все еще ожидается».

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«Решение Ирана принять участие в переговорах до окончания двухнедельного прекращения огня является критически важным», — сказал Тарар. И напомнил, что срок действия перемирия между Вашингтоном и Тегераном истекает.

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В Исламабад должен был прилететь вице-президент США Джей Ди Вэнс, но пока неясно, когда именно он отправится из Штатов, акцентировал CNN. По данным источников телеканала, Вэнс все еще находится в Вашингтоне и примет участие во встречах в Белом доме по обсуждению дальнейших действий.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли продолжит перемирие с Ираном, если до его завершения не будет заключено соглашение. Трамп также заверил, что до заключения соглашения Ормузский пролив будет оставаться заблокированным Соединенными Штатами.

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Что касается Ирана, то 20 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники писало, что Тегеран согласился на новый раунд переговоров с США.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Иран США Ближний Восток Пакистан Джей Ди Вэнс

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