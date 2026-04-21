Джей Ди Вэнс должен был лететь в Исламабад, но до сих пор находится в Вашингтоне (Фото: REUTERS/Алисса Пойнтер)

Иран до сих пор не подтвердил, будет ли он участвовать в мирных переговорах с Соединенными Штатами в Пакистане на этой неделе.

Об этом сообщил телеканал CNN во вторник, 21 апреля.

Канал сослался на сообщение министра информации Пакистана Аттауллы Тарара в X, где чиновник заявляет, что «официальный ответ от иранской стороны относительно подтверждения делегации для участия в мирных переговорах в Исламабаде все еще ожидается».

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«Решение Ирана принять участие в переговорах до окончания двухнедельного прекращения огня является критически важным», — сказал Тарар. И напомнил, что срок действия перемирия между Вашингтоном и Тегераном истекает.

В Исламабад должен был прилететь вице-президент США Джей Ди Вэнс, но пока неясно, когда именно он отправится из Штатов, акцентировал CNN. По данным источников телеканала, Вэнс все еще находится в Вашингтоне и примет участие во встречах в Белом доме по обсуждению дальнейших действий.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли продолжит перемирие с Ираном, если до его завершения не будет заключено соглашение. Трамп также заверил, что до заключения соглашения Ормузский пролив будет оставаться заблокированным Соединенными Штатами.

Что касается Ирана, то 20 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники писало, что Тегеран согласился на новый раунд переговоров с США.