Стопроцентная катастрофа. Военный эксперт предостерег Украину от рокового шага в противостоянии РФ

18 июля, 12:43
Украинский военный осматривает сожженное зернохранилище в Запорожской области, 17 июля (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Украинский военный осматривает сожженное зернохранилище в Запорожской области, 17 июля (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ предостерег Украину от перемирия с Россией на месяц на время вывоз зерна из украинских портов.

Он отметил, что Россия может потребовать или предлагать перемирие на период вывоза зерна, а "вывозить 20 миллионов тонн можно месяц".

https://www.youtube.com/watch?v=kFQU0EalAQY

«Если будет принято решение на временное прекращение огня, для нас это стопроцентная катастрофа и шаг к проигрышу. Почему? Потому что для России это будет преференцией в плане формирования резервов», – подчеркнул военный эксперт.

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По словам Жданова, к середине августа россияне планируют закончить формирование танкового корпуса в Нижегородской области и формирование добровольческих батальонов по всем субъектам РФ.

«Путин сегодня (15 июля - ред.) подписал закон о трудовой повинности для отдельных категорий граждан или переходе российской экономики на военные рельсы. Так что давать сейчас передышку России - это фактически самоубийство для нас», - добавил он.

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13 июля генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна могут заключить на встрече в Стамбуле, которая состоится на следующей неделе при участии Украины, России, Турции и ООН.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, чем провоцирует поджоги. Кремлевские чиновники потребовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Зерно Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Перемирие Война России против Украины

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