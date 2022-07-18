Стопроцентная катастрофа. Военный эксперт предостерег Украину от рокового шага в противостоянии РФ 18 июля, 12:43 Украинский военный осматривает сожженное зернохранилище в Запорожской области, 17 июля (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ предостерег Украину от перемирия с Россией на месяц на время вывоз зерна из украинских портов.

Он отметил, что Россия может потребовать или предлагать перемирие на период вывоза зерна, а "вывозить 20 миллионов тонн можно месяц".

«Если будет принято решение на временное прекращение огня, для нас это стопроцентная катастрофа и шаг к проигрышу. Почему? Потому что для России это будет преференцией в плане формирования резервов», – подчеркнул военный эксперт.

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По словам Жданова, к середине августа россияне планируют закончить формирование танкового корпуса в Нижегородской области и формирование добровольческих батальонов по всем субъектам РФ.

«Путин сегодня (15 июля - ред.) подписал закон о трудовой повинности для отдельных категорий граждан или переходе российской экономики на военные рельсы. Так что давать сейчас передышку России - это фактически самоубийство для нас», - добавил он.

13 июля генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна могут заключить на встрече в Стамбуле, которая состоится на следующей неделе при участии Украины, России, Турции и ООН.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, чем провоцирует поджоги. Кремлевские чиновники потребовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.



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