Скрытый мотив. В Госдепе США еще раз убедились в цинизме путинского «перемирия» 7 января, 08:30 Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS/File Photo)

В Госдепе США считают, что их оценка касательно цинизма так называемого «рождественского перемирия» подтвердилась, но российский диктатор Владимир Путин мог иметь скрытый мотив, когда объявлял о «прекращении огня».

Об этом заявил спикер американского ведомства Нед Прайс во время брифинга.



«Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, в конце концов, для повторного нападения», — сказал Прайс.

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По его словам, российские обстрелы Украины в пятницу, 6 января, когда уже начало действовать объявленное Путиным «перемирие», подтвердили цинизм РФ.

Спикер Госдепа добавил, что Россия и раньше прибегала к призывам к так называемому гуманитарного прекращения огня, в частности в Мариуполе, но сама же немедленно его нарушала.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести «режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Реагируя на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

В свою очередь, представитель Госдепа США Нед Прайс говорил, что заявление Путина о «режиме прекращения огня» — циничное, ведь оно появился через несколько дней после новогодних атак РФ против гражданской инфраструктуры Украины.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о российском обстреле Херсона, в результате которого погиб спасатель. Также оккупанты ударили, в частности, по Краматорску и Кураховому в Донецкой области и одному из населенных пунктов Луганской области.