Перемирие на Донбассе: Берлин призвал все стороны к конкретным шагам

Министерство иностранных дел сделала заявление в связи с очередной попыткой реализовать перемирие на Донбассе.

Берлин призвал "все стороны соблюдать договоренности и принять дальнейшие меры для выполнения Минских соглашений".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МИД Германии.

"Теперь важно то, чтобы перемирие было соблюдено и подкреплено конкретными шагами. Это включает в себя отвод тяжелого вооружения, войск и разминирования", - заявили в МИД Германии.

Кроме того, в Берлине посчитали "важным сигналом" намерение развести силы и средства с целью достижения устойчивого мира на востоке Украины.

Напомним, перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, должно было начаться с полуночи 5 марта.

В штабе АТО заявили, что ВСУ готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня.

Утром 5 марта в украинском штабе заявили, что боевики в зоне АТО нарушили режим прекращения огня уже через час после его начала.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон (СЦКК) заявила, что разведение сил и средств у Станицы Луганской в понедельник не состоится.