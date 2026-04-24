Посол Израиля в ООН допустил срыв нового перемирия с Ливаном
Посол Израиля в ООН высказался о перемирии с Ливаном (Фото: Handout via REUTERS)
Израильский посол в ООН Дэнни Дагона заявил, что продленное перемирие с Ливаном «не является стопроцентным» и может быть нарушено.
Об этом сообщает CNN.
В комментарии изданию он выразил сомнение в том, что ливанское правительство способно обеспечить соблюдение режима прекращения огня на юге страны, где действует поддерживаемая Ираном «Хезболла».
«Должен быть честным. Знаете, ливанское правительство не контролирует „Хезболлу“, и „Хезболла“ запускает ракеты, пытаясь сорвать перемирие. Израиль должен отвечать. Каждый раз, когда мы видим угрозу, мы принимаем меры», — сказал он.
Продление перемирия произошло после сегодняшних переговоров в Белом доме между ливанскими и израильскими дипломатами.
Дэнни Данон отметил, что нынешнее соглашение лучше, чем то, которое было ранее, но все же есть нюанс.
«Ситуация значительно улучшилась. Конечно, это не на 100%. Я надеюсь… увидеть, что ливанские военные действительно смогут реализовать и обеспечить соблюдение этого прекращения огня», — добавил он.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании. В то же время он приказал вооруженным силам США продо