Посол Израиля в ООН допустил срыв нового перемирия с Ливаном

Посол Израиля в ООН высказался о перемирии с Ливаном (Фото: Handout via REUTERS)

Израильский посол в ООН Дэнни Дагона заявил, что продленное перемирие с Ливаном «не является стопроцентным» и может быть нарушено.

Об этом сообщает CNN.

В комментарии изданию он выразил сомнение в том, что ливанское правительство способно обеспечить соблюдение режима прекращения огня на юге страны, где действует поддерживаемая Ираном «Хезболла».

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«Должен быть честным. Знаете, ливанское правительство не контролирует „Хезболлу“, и „Хезболла“ запускает ракеты, пытаясь сорвать перемирие. Израиль должен отвечать. Каждый раз, когда мы видим угрозу, мы принимаем меры», — сказал он.

Продление перемирия произошло после сегодняшних переговоров в Белом доме между ливанскими и израильскими дипломатами.

Дэнни Данон отметил, что нынешнее соглашение лучше, чем то, которое было ранее, но все же есть нюанс.

«Ситуация значительно улучшилась. Конечно, это не на 100%. Я надеюсь… увидеть, что ливанские военные действительно смогут реализовать и обеспечить соблюдение этого прекращения огня», — добавил он.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании. В то же время он приказал вооруженным силам США продо