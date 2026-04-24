Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Хезболлой и Израилем продлилось (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Президент США Дональд Трамп объявил продление перемирия между Израилем и Хезболлой на три недели. Это заявление он заявил по результатам встречи с ливанскими и израильскими чиновниками в Овальном кабинете.

Об этом сообщает Sky News.

По словам президента США, в Белом доме прошла встреча с участием вице-президента Джей Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио, посла в Израиле Майка Хакаби и посла в Ливане Мишеля Иссы и высокопоставленных представителей Израиля и Ливана.

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«Встреча прошла очень хорошо! Соединенные Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от „Хезболла“. Прекращение огня между Израилем и Ливаном будет продолжено на три недели», — сообщил Траамп в соцсети.

Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.

«Для меня было большой честью быть участником этой исторической встречи», — добавил американский лидер.

По информации Sky News, Трамп добавил, что премьер-министр Израиля и президент Ливана могут встретиться в Белом доме в течение следующих трех недель.

Президент США также заявил, что существует «большой шанс» на то, что в следующем году может быть заключено долгосрочное мирное соглашение между обеими странами.

«Я думаю, что это должен быть легкий (мир) по сравнению с некоторыми вещами, над которыми мы работаем», — добавил он.

Кроме того, Трамп отметил, что Ирану придется прекратить финансирование боевиков «Хезболлы» в рамках предстоящего соглашения США и Тегерана.

19 апреля лидер поддерживаемой Ираном Хезболлы Наим Касем заявил, что группировка «полностью открыта» к сотрудничеству с правительством Ливана в вопросе реализации перемирия с Израилем. В то же время продолжение режима тишины возможно только при выполнении принципиальных условий.