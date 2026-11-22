«Здесь нельзя отказать». Фесенко — о том, как Украине ответить Мелании Трамп о перемирии к Рождеству, если это путинская идея
Мелания Трамп надеется на новое прекращение огня между Украиной и Россией к Рождеству (Фото: Eric Lee/Pool via REUTERS)
Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня к Рождеству.
Чому це ідея російського диктатора Володимира Путіна і як на неї відповісти, в ефірі Radio NV — розповів політолог Володимир Фесенко.
Владимир Фесенко
Це ідея росіян, путінська ідея. Наскільки я розумію, не повідомляли, що в Китаї вони обговорювали Костянтинівку. У всякому разі американці сказали, що нібито не обговорювали цю тему.
Путін це обговорював з [спецпосланцями США Джаредом] Кушнером і [Стівом] Віткоффом. Я так розумію, що з Меланією вже якісь контакти тут відбуваються.
Я думаю, що нам треба зараз не концентруватися на Костянтинівці. Тут не можна відмовити, щоб не сприяти цій грі між Путіним і [президентом США Дональдом] Трампом. Нас можуть звинувачувати, що ми проти. Нам треба свої умови сформулювати, зокрема свої пропозиції, де і як потрібне таке перемир’я.
- «Придется давать ответы». Рейтерович объяснил, в какую ловушку попал Путин из-за Олешек
- Украина предлагала России расширить режим тишины после событий в Олешках, но получила массированные удары — Зеленский
- В Кремле отвергли возможность перемирия и заявили, что война против Украины будет продолжаться ради «мира на столетия»
Більше того, я вважаю, що треба обов’язково наполягати на тому, щоб як мінімум на Різдво, а бажано — і не лише, було припинення вогню по всій лінії фронту. Я думаю, цю ідею треба обов’язково просувати.
Тобто нам треба вийти з контрпропозиціями. Якщо Меланія Трамп хоче продовжити свої ініціативи, треба, щоб це масштабувалося, а не було лише локальним епізодом.