Мелания Трамп надеется на новое прекращение огня между Украиной и Россией к Рождеству (Фото: Eric Lee/Pool via REUTERS)

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня к Рождеству .

Чому це ідея російського диктатора Володимира Путіна і як на неї відповісти, в ефірі Radio NV — розповів політолог Володимир Фесенко.

Владимир Фесенко политолог

Це ідея росіян, путінська ідея. Наскільки я розумію, не повідомляли, що в Китаї вони обговорювали Костянтинівку. У всякому разі американці сказали, що нібито не обговорювали цю тему.

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Путін це обговорював з [спецпосланцями США Джаредом] Кушнером і [Стівом] Віткоффом. Я так розумію, що з Меланією вже якісь контакти тут відбуваються.

Я думаю, що нам треба зараз не концентруватися на Костянтинівці. Тут не можна відмовити, щоб не сприяти цій грі між Путіним і [президентом США Дональдом] Трампом. Нас можуть звинувачувати, що ми проти. Нам треба свої умови сформулювати, зокрема свої пропозиції, де і як потрібне таке перемир’я.

Більше того, я вважаю, що треба обов’язково наполягати на тому, щоб як мінімум на Різдво, а бажано — і не лише, було припинення вогню по всій лінії фронту. Я думаю, цю ідею треба обов’язково просувати.

Тобто нам треба вийти з контрпропозиціями. Якщо Меланія Трамп хоче продовжити свої ініціативи, треба, щоб це масштабувалося, а не було лише локальним епізодом.