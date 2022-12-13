«БТРы у границы с Украиной». Как Лукашенко проверяет боеготовность армии Беларуси в Брестской области — журналист 13 декабря, 14:46 Эксклюзив НВ 13 декабря началась внезапная проверка боеготовности армии Беларуси (Фото:t.me/modmilby)

Минский корреспондент Радио Свобода Валерий Калиновский рассказал, что происходит на территории Беларуси после того, как узурпатор Александр Лукашенко внезапно приступил к проверке боеготовности своих войск.

«Сейчас мы видим первые фото, публикуемые Министерством, идут разные БТР, другие средства, преимущественно старой советской военной техники, с солдатами. И они едут в Брестской области. То есть 38-я берестейская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, которые дислоцируются вблизи украинской границы (Волыни и Ровно), выехали, будут тренироваться», — отметил Калиновский в эфире Радио НВ.

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Однако, отмечает журналист, подобные учения проходят почти непрерывно уже почти в течение года:

«На белорусских полигонах тренируются и белорусские военные, и россияне, затем они (россияне) из Беларуси пошли атакой на Украину, а белорусы продолжают свои учения у украинской границы. Сейчас очередное решение. Может ли оно свидетельствовать об обострении ситуации или нет? Трудно сказать, каковы оперативные и тактические планы Лукашенко, Министерства обороны и Министерства обороны России».

Также Калиновский напомнил, что в настоящее время в Беларуси находится и около 10 тысяч российских солдат, перекидывают новую технику.

«То есть это угрожающая ситуация, она продолжается. Но сейчас трудно сказать, есть ли создание действительно опасной группировки, которая могла бы попытаться вторгнуться на украинскую территорию», — добавил журналист.