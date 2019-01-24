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Переименование Македонии: греческий парламент перенес голосование об изменении названия страны

Вчера, 20:01
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ЕРА

В Греции парламент отложил на пятницу, 25 января голосование по ратификации соглашения с Македонией об изменении ее названия, сообщает Ekathimerini.

Изначально голосование по ратификации соглашения с Македонией планировалось провести в четверг, 24 января, однако по итогам заседания парламентских спикеров и их заместителей его решили отложить. 

Ожидается, что парламент Греции ратифицирует Преспанское соглашение. Правительство Алексиса Ципраса имеет поддержку минимум 151 депутата в 300-местном парламенте.

Против документа выступает оппозиция. 

Соглашение, направленное на урегулирование многолетнего спора между странами по использованию названия "Македония", вызвало сильное сопротивление во многих греков.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

Теги:   Переименование Греция Македония

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