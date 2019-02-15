Переименование Македонии: ЕС получил официальное уведомление об изменении названия Сегодня, 23:18 34 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Македонию переименовали в Северную Македонию ЕРА

ЕС получил официальное уведомление от Республики Северная Македония о ее новом названии после вступления в силу Преспанского соглашения.

Об этом сказано в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам политики расширения Йоханесса Хана, передает Европейская правда.

"Мы горячо приветствуем этот исторический шаг, который служит примером примирения для региона Западных Балкан и за его пределами. Мы поздравляем Греческую Республику и Республику Северную Македонию с этим крупным достижением, открывающим новую страницу нашего общего будущего ЕС", - говорится в заявлении.

Во вторник, 12 февраля, вступил в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию.

Напомним, 30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.

25 января парламент Греции проголосовал за ратификации соглашения о изменении названия Македонии.